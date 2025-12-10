В белгородском фонде почти 60 пострадавших от атак ВСУ детей получили помощь

Для этих целей выделили 19 млн рублей

БЕЛГОРОД, 10 декабря. /ТАСС/. Белгородский фонд помощи раненым детям, пострадавшим в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), оказал помощь 57 детям. Для этих целей выделено 19 млн рублей, сообщается на сайте регионального правительства.

"В настоящее время Фонд оказания помощи раненым детям Белгородской области собрал более 80 млн рублей - это и благотворительная помощь от организаций и частных лиц, и гранты. Из них 19 млн рублей уже направили на помощь детям: 57 ребят прошли курсы реабилитации, получили санаторно-курортное лечение, протезы и импланты, технические средства помощи и оборудование", - сказано в сообщении.

Фонд оказания помощи раненым детям в Белгородской области создан в марте 2025 года. Благодаря фонду дети могут пройти дополнительную реабилитацию, получить дорогостоящее оборудование или те медицинские услуги, которые не входят в состав полиса ОМС.