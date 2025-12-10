Индекс качества среды на Дальнем Востоке вырастет на 60% к 2036 году

В регионе, в частности, создаются центры мобильных медицинских бригад и реализуются проекты благоустройства

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Индекс качества среды в опорных населенных пунктах Дальнего Востока к 2036 году вырастет на 60%. Об этом сообщила пресс-служба Минвостокразвития.

"50% дальневосточников живут в малых населенных пунктах: приняты меры по повышению качества медицины, создаются центры мобильных медицинских бригад, реализуются проекты благоустройства, будут создаваться многофункциональные центры социальных услуг. Индекс качества среды в опорных населенных пунктах вырастет к 2036 году на 60%", - говорится в сообщении.

На Дальнем Востоке реализуются мастер-планы для 25 городов. Эти планы включают более 1 тыс. мероприятий на сумму 3,6 трлн рублей до 2030 года. Они позволят создать социальные объекты и инфраструктуру, которые помогут обновить экономику региона. На данный момент 20% проектов уже реализованы.

На повышение качества высшего образования и синхронизацию с запросами экономики направлена программа развития университетов. С 2022 года в вузах ДФО в 3 раза увеличилось количество абитуриентов из других регионов РФ, в 1,5 раза увеличилось количество абитуриентов из других стран, в 2 раза сократился отток абитуриентов из Дальнего Востока. Создаются современные мастерские, кластеры "Профессионалитета": уровень трудоустройства по специальности выпускников колледжей вырос за 4 года в 1,5 раза.

В Приморье формируется первая на Дальнем Востоке агломерация с населением 1 млн человек. На прилегающих к будущему городу-спутнику Владивостока территориях уже строится почти 1 млн кв. м жилья.

Одним из ключевых инструментов повышения доступности жилья стала дальневосточная ипотека: за 5 лет 160 тыс. семей обеспечены новым жильем. Доля ипотечных платежей в семейном доходе снизилась с 63% от средней зарплаты до 28%.