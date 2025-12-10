ЦИК: около 1,6 млн человек могут впервые проголосовать на следующих выборах

Председатель ведомства Элла Памфилова призвала Центральную избирательную комиссию "смотреть на перспективу"

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Порядка 1 млн 600 тыс. молодых избирателей могут впервые проголосовать на следующих федеральных выборах. Об этом председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила на заседании комиссии.

"Мы знаем, что есть проблема с демографией, а у нас есть тенденция, очень положительная в том смысле, что растет количество впервые голосующих, например, на следующие федеральные выборы потенциально могут прийти уже 1 миллион 600 тысяч молодых избирателей впервые голосующих", - сказала Памфилова.

"Вот представьте себе, тем, кому сегодня 13 лет, уже в 2030 году пойдут на выборы президента", - заметила она.

По ее словам, ЦИК России не должен останавливаться только "на сегодняшнем дне", а должен смотреть на перспективу.