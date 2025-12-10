СФ одобрил закон об увеличении штрафов за загрязнение водных объектов

Так, для граждан увеличен штраф до 2,5-3 тыс. рублей

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон об увеличении до 3 тыс. руб. суммы штрафа для граждан за нарушение требований к охране водных объектов, повлекшее за собой их загрязнение или засорение.

Изменения вносятся в статью 8.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение правил охраны водных объектов). Так, для граждан увеличен штраф до 2,5-3 тыс. руб. за нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и истощение. Ранее граждане могли быть оштрафованы на 1,5-2 тыс. руб. Также увеличен штраф до 1,5-2 тыс. руб. за нарушение водоохранного режима на водосборах водных объектах, которое может повлечь загрязнение. Ранее штраф составлял от 500 до 1 тыс. руб.

Как отмечают авторы закона, охрана водных объектов от загрязнений, засорений и истощения является одной из первостепенных задач государственной политики. Однако штрафы для физических лиц за нарушение правил охраны водных объектов не являются серьезным наказанием. В таких условиях недобросовестные граждане, совершая указанные правонарушения, уплачивают штраф и продолжают нарушать правила охраны водных объектов. Принятие закона, по мнению авторов, будет способствовать сокращению количества правонарушений в области природоохранного законодательства.