Заксобрание Петербурга приняло закон о реновации

Он вступит в силу 1 января 2026 года

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Петербургский парламент окончательно принял закон о комплексном развитии территорий (КРТ) - реновации в районах типовой панельной застройки 1957-1970 годов. Он вступит в силу 1 января 2026 года.

"Документ усиливает защиту жилищных прав граждан: дома, где не были вовремя проведены общие собрания собственников, не будут автоматически включаться в программы КРТ. Также закреплено право граждан на получение нового жилья в пределах того же или соседнего муниципального образования, а при письменном согласии - в других локациях города", - отмечается в Telegram-канале заксобрания.

Ранее предусматривалось, что дом автоматически включался в программу КРТ, если собрание собственников не проводилось и не принимало решение "против". Согласно обновленной версии городского законопроекта, теперь для участия в программе реновации будет необходимо, чтобы собрание состоялось и две трети собственников проголосовали "за".

Петербургский закон о реновации был принят в июне 2022 года. Тогда он вызвал активные общественные дискуссии. Осенью 2022 года губернатор Александр Беглов предложил приостановить его действие и проработать варианты корректировки федерального и регионального законодательства. Параллельно начал работу общественный штаб. С учетом его предложений петербургские парламентарии подготовили поправки в федеральное законодательство. После того, как в июне 2025 года они были приняты, появилась возможность скорректировать и петербургский закон.

"[Петербургский парламент] выполнил свои обязательства перед избирателями - мы завершили масштабную работу над корректировкой городского законодательства о КРТ. Петербуржцы получили максимально сбалансированный документ: учтены как интересы жителей, так и необходимость дальнейшего развития городской среды", - прокомментировал принятие закона спикер заксобрания Александр Бельский в своем Telegram-канале. Он также отметил, что общественный штаб по КРТ, который был создан в Петербурге для работы над корректировкой законодательства в этой сфере, стал "абсолютно новой не только для города, но и для всей страны формой взаимодействия власти и населения".

Также на заседании 10 декабря депутаты приняли в целом закон о порядке определения оператора КРТ. Необходимыми полномочиями наделяется правительство города. По федеральному законодательству оператором КРТ может стать созданное субъектом РФ юридическое лицо, в уставном капитале которого более 50% принадлежит региону.