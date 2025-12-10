В Петербурге приступили к обновлению нормативов накопления отходов

Работы будут вестись четыре сезона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Обновление нормативов накопления отходов начали в Санкт-Петербурге. Работы будут вестись четыре сезона, сообщил председатель комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности города Кирилл Соловейчик в своем Telegram-канале.

"Петербург приступил к обновлению нормативов накопления отходов. Специалисты на протяжении четырех сезонов замерят объем отходов по трем категориям объектов жилищного фонда и 37 категориям объектов общественного назначения", - объяснил он.

Количество объектов замеров в сравнении с аналогичными исследованиями 2022 года увеличилось более, чем в два раза. Это позволит повысить точность результатов. Всего специалисты проведут исследования почти на 400 точках замеров.

Норматив накопления является одной из составляющих расчета размера платы за услугу по обращению с ТКО. При этом утверждение новых нормативов накопления твердых коммунальных отходов не повлияет на порядок взаимодействия с организациями, которые применяют расчет оплаты по фактическому объему вывезенных отходов.