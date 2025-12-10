Мощный снежный циклон на Камчатке не повлиял на жизнеобеспечение дальних сел

Отработаны алгоритмы, которые обеспечивают завоз продуктов, товаров первой необходимости, отметил губернатор региона Владимир Солодов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 декабря. /ТАСС/. Мощный охотоморский циклон, прошедший 9 декабря на Камчатке, не повлиял на жизнеобеспечение труднодоступных населенных пунктов, сообщил ТАСС губернатор Владимир Солодов, отвечая на вопрос о последствиях снегопада.

"В момент пиковых непогод бывает, что рейсы из аэропорта перенаправляются, но эти "окна" минимальные и по магистральным рейсам почти нет задержек вылетов. По территории края сложнее, но у нас отработаны все алгоритмы, которые обеспечивают завоз продуктов, товаров первой необходимости, несмотря на погодные условия", - сказал Солодов.

По его словам, с начала декабря на Камчатке уже выпала полуторамесячная норма осадков, при этом готовность оперативных служб была обеспечена.

Циклон подошел на юг Камчатки в ночь на 9 декабря, он принес в районы полуострова метель и порывистый ветер до 25 м/с. На дорогах гололедица, жители города сообщали в соцсетях о перебоях с работой общественного транспорта, были отменены занятия для школьников. Влияние циклона на погоду в крае ослабевает.