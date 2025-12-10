Число отключенных от света жителей Вологодской области увеличилось до 15,3 тыс.

Отключения произошли из-за сильного снегопада и порывистого ветра

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Число оставшихся временно без света жителей Вологодской области увеличилось с 14 тыс. до 15,38 тыс. В результате аварийных отключений из-за сильного снегопада и порывистого ветра подача электроэнергии нарушена в 412 населенных пунктах области, на утро среды их было 355, сообщил губернатор Георгий Филимонов.

"На 10:30 [мск] 10 декабря электроснабжение отсутствует в зоне ответственности "Россетей" у 11 380 жителей в 390 населенных пунктах в Череповецком, Шекснинском, Кадуйском, Устюженском, Шекснинском, Бабаевском и Белозерском округах. Задействована 41 бригада, 120 человек, 43 единицы техники. В зоне ответственности ВОЭК [Вологодской областной энергетической компании] примерно у 4 000 человек в 22 населенных пунктах в Череповецком, Шекснинском, Кадуйском, округах. На устранении работают 11 бригад, 11 единиц техники, 30 человек. Задействованы две дизель-генераторные установки", - привел губернатор в Telegram-канале данные своего заместителя Евгении Мазановой.

Аварии планируют устранить ориентировочно до 20 часов.

По данным ГУ МЧС РФ по области, через территорию региона с ночи на среду проходит циклон с сильными снегопадами. Ожидается налипание мокрого снега на провода (до 7 мм) и гололедные явления (до 4 мм).

По информации Вологодского гидрометцентра, в среду ожидается температура от нуля до минус 2 градусов, снег, мокрый снег и дождь в сочетании с ветром до 6-11 м/с, отложение мокрого снега, на дорогах прогнозируется гололедица и снежный накат.