Система ОМС в ДНР с 1 января полностью перейдет на общероссийский формат

Это приведет к росту финансирования медицинских организаций из федерального бюджета и увеличению объемов бесплатного оказания медпомощи, сообщил председатель Федерального ФОМС Илья Баланин

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 10 декабря. /ТАСС/. Система ОМС в ДНР с 1 января 2026 года заработает в таком же формате, как и во всех субъектах России. Это приведет к росту финансирования медицинских организаций из федерального бюджета и увеличению объемов бесплатного оказания медпомощи, сообщил председатель Федерального ФОМС Илья Баланин в ходе рабочей поездки в Донецкую Народную Республику.

"С 1 января 2026 года система ОМС в ДНР будет функционировать в таком же формате, как и во всех субъектах РФ. В первую очередь, это приведет к росту объемов бесплатного оказания медицинской помощи для жителей республики, а также к росту финансирования медицинских организаций из бюджета федерального фонда", - сказал Баланин журналистам.

Он отметил, что территориальный ФОМС также будет контролировать качество оказания медицинской помощи. Он уже заработал на полную мощность и будет выполнять все свои функции, что положительно скажется на доступности и приведет к росту удовлетворенности граждан, пояснил Баланин.