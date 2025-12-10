Мишустин поздравил кардиоцентр имени Чазова с 80-летием

Премьер-министр отметил вклад НМИЦ в развитие медицины

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) кардиологии имени академика Е. И. Чазова с 80-летием, отметив вклад центра в развитие отечественной медицины.

"Многие годы НМИЦ кардиологии вносит большой вклад в развитие отечественной и мировой медицинской науки. Разрабатывает практико-ориентированные технологии, инновационные лекарственные препараты, передовые способы лечения болезней сердца и сосудов", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте кабмина.

Премьер подчеркнул, что НМИЦ кардиологии является одним из ведущих медицинских и образовательных комплексов в стране, где проводятся исследования в областях фундаментальной и клинической медицины, открываются новые направления диагностики в кардиологии и ведется подготовка высококвалифицированных врачей и научных работников.

Мишустин также отметил, что в центре трудятся специалисты, которые оказывают высокотехнологичную помощь и спасают жизни тысячам людей с кардиологическими заболеваниями, проводя сложные операции.

Деятельность центра началась в 1945 году с НИИ экспериментальной и клинической терапии Академии медицинских наук. С момента своего создания центр остается головным учреждением страны по профилю кардиологии.