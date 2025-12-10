В Орле утвердили порядок оказания помощи после атак БПЛА

Выплаты положены гражданам РФ, проживающим в городе, владельцам транспортных средств, а также собственникам и нанимателям частных домов и квартир

Редакция сайта ТАСС

ОРЕЛ, 10 декабря. /ТАСС/. Власти Орла утвердили порядок оказания материальной помощи для граждан, чье имущество было повреждено в результате атак Вооруженных сил Украины. Акт регулирует порядок выплат со стороны администрации города, сообщили в пресс-службе мэрии.

"В Орле утвержден порядок оказания материальной помощи для граждан, чье имущество пострадало в результате террористических атак. Нормативно-правовой акт регулирует порядок компенсационных выплат со стороны городской администрации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выплаты положены гражданам РФ, проживающим в Орле, собственникам транспортных средств, а также собственникам и нанимателям частных домов и квартир. Компенсация предусмотрена за повреждение или утрату автомобиля, повреждение жилого дома или квартиры, а также за утрату имущества первой необходимости.

Уточняется, что размер выплат за транспорт - до 100 тыс. рублей при повреждении и до 500 тыс. рублей при полной утрате; за поврежденное жилье - по итогам независимой оценки, но не более 150 тыс. рублей за жилой дом или квартиру; за утрату имущества первой необходимости - до 100 тыс. рублей при частичной и до 200 тыс. рублей при полной утрате. "Если жилье находится в долевой собственности, сумма распределяется пропорционально долям заявителей", - добавили в пресс-службе.

Материальную помощь по каждому факту ущерба предоставляют однократно.