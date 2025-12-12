Статья

Открывая Китай: зачем построили Великую Китайскую стену?

До XX века никто и не думал называть ее великой

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

Это сейчас Китай — огромное единое государство, но чуть больше 2 тыс. лет назад все было иначе. Территория Восточной Азии дробилась на десятки больших и малых княжеств, которые охраняли свои границы и строили стены для защиты от соседей и степняков (на китайской равнине почти нет природных преград кроме реки Хуанхэ, и жителям приходилось создавать их самим). Одни стены сооружались далеко на севере, на границе с кочевниками, другие — прямо между китайскими государствами.

В 230–221 годах до н.э. правитель одного из царств (западного Цинь) Ин Чжэн завоевал все остальные княжества и впервые в истории объединил Поднебесную в империю — Цинь, а сам стал "первым императором" — Цинь Ши-хуанди. Затем он отправил на север одну из армий: та оттеснила кочевые племена в степи и начала строительство общей стены. Где-то достаточно было объединить оставшиеся от княжеств оборонительные сооружения, а где-то приходилось строить с нуля.

Цинь Ши-хуанди © Pictures From History/ Universal Images Group via Getty Images

Казалось бы, все очевидно: стена — это щит. Но на самом деле единого мнения, зачем ее возвели, нет. В те времена достойного противника на севере еще не было: империя хунну, мощное кочевое государство, только формировалась. Так что, возможно, Цинь Ши-хуанди хотел выслать мужчин из только что завоеванных им царств — занять делом потенциальных бунтовщиков.

Стена вообще одна из самых больших загадок в истории и окутана мифами. О некоторых мы расскажем.

Миф 1. Стене, которую мы видим сегодня, больше 2 тыс. лет

Цинь Ши-хуанди умер в 210 году до н.э., а основанная им империя вскоре пала. Эстафету по строительству приняла следующая, куда более продолжительная по времени существования империя — Хань (202 год до н.э. — 220 год н.э.). Она продлила стену далеко на запад, до границ пустыни Такла-Макан в нынешнем Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

После Хань стена была заброшена и разрушалась. К 1211 году от нее почти ничего не осталось — в страну спокойно зашли монголы. Чингисхан завоевал северный Китай, а его внук Хубилай — остальную часть страны. И основал империю Юань.

К проекту вернулись только в конце XIV века. Империя Мин (1368–1644) изгнала монголов, но ее основатель Чжу Юаньчжан опасался повторного нападения и приказал выстроить ту самую стену, которую мы видим сегодня: протяженностью почти 9 тыс. км, облицованную обожженным кирпичом, со сторожевыми башнями и бойницами для лучников. Кроме нее при Мин на севере появилось много дорог и крепостей, в гарнизонах и военных поселениях разместили около миллиона солдат — самые подготовленные войска. Увы, это не помогло: со временем стена обветшала, крепости опустели, а империя Мин пала под ударами восставших крестьян и маньчжуров — народа, пришедшего с северо-востока. Ворота стены открыл перед ними генерал-предатель У Саньгуй, который не видел иного способа усмирить повстанцев.

Миф 2. Китайскую стену строили для защиты от китайцев

Кроме версий о том, что Цинь Ши-хуанди избавлялся от бунтовщиков, а Чжу Юаньчжан защищался от монголов, есть и более необычные. Нередко можно прочесть, что стену строили чуть ли не предки древних русов — для защиты от китайцев. Мол, бойницы на ней обращены не к северу, а к югу, внутрь страны. Однако это не так. Приверженцы такой гипотезы упорно игнорируют факт, что на юг смотрит только малая часть бойниц — и то потому, что они находятся в составе фортов, окруженных укреплениями со всех сторон.

© AP Photo

По другой версии, стена — это "шоссе". Дескать, ее ширина (до 5–6 м) позволяет спокойно передвигаться торговым караванам. Это и так, и не так. Конечно, сооружение могли использовать как дорогу, но только для переброски войск. Дело в том, что стена не единая линия: во многих местах она прерывается, где-то — вьется по горным хребтам, а угол подъема и спуска нередко достигает 30 и более градусов — в общем, можно найти путь и поудобнее.

Миф 3. Китайскую стену видно из космоса

Скажем сразу: нет. Ни астронавт Нил Армстронг в 1969 году, ни тайконавт Ян Ливэй в 2003-м, ни космонавт Иван Вагнер в 2025-м не подтвердили эту гипотезу. Когда Ливэй сообщил, что сооружение из космоса не разглядеть, Министерству образования Китая пришлось переписывать школьные учебники — настолько живуч был миф. Кстати, автор "байки" — археолог Уильям Стьюкли — один из первых ученых, который исследовал Стоунхендж. В 1754 году (когда о полетах в космос только мечтали) он писал о стене: "На глобусе столько места занимает, да в придачу ее с Луны видно".

© VCG/ VCG via Getty Images

Почему же стену, такое масштабное сооружение, не видно, например, со спутника Земли? Дело в том, что от Луны до нас — около 385 тыс. км. Максимальная ширина укреплений — примерно 10 м, и они такого же цвета, как и земля, сливаются с фоном. Если образно: смотреть на стену с Луны все равно что пытаться разглядеть в траве зеленый кабель диаметром 2 см с расстояния более полукилометра.

Миф 4. Китайская стена всегда была великой

До XX столетия никому и в голову не приходило называть ее великой, и сейчас говорят просто Чанчэн — "длинная стена". Оно и понятно: подобные сооружения строились по всей Поднебесной, так что чем-чем, а стенами китайцев не удивишь. Более того, веками Китайская стена была не поводом для гордости, а символом тирании. Император Цинь Ши-хуанди строил ее руками мобилизованных солдат и крестьян, многие погибли от тяжелого труда за тысячи километров от дома. Считается даже, что империя Цинь пала всего через 14 лет после создания во многом как раз из-за того, что правитель не щадил народ, принося его в жертву своим амбициозным проектам.

© Артем Иванов/ ТАСС

Одна из самых популярных народных легенд рассказывает о красавице Мэн-цзян нюй, которая искала мужа, угнанного на строительство стены. Когда она узнала о его гибели, то так разрыдалась, что слезы размыли стену и обнажили кости сотен мучеников — по легенде, тела погибших рабочих замуровывали прямо в стене (в реальности никаких костей археологи там не находили). Цинь Ши-хуанди узнал о верной жене и воспылал к ней преступной страстью. Дама Мэн поддерживала надежды императора, чтобы тот не помешал ей достойно похоронить мужа, а потом покончила с собой, бросившись в море. Легенда снова стала популярной во времена империи Мин, когда строительство стены возобновили. В 1594 году на восточной ее оконечности (в городе Циньхуандао провинции Хэбэй) появился храм Мэн-цзян нюй, который существует и сейчас. Показать еще

​Когда же произошел ребрендинг?

Во многом он начался благодаря европейцам. Те были потрясены размахом сооружения и наперебой называли его чудом света, постепенно меняя к стене и отношение самих китайцев. В 1935 году вышел фильм "Дети смутного времени" (風雲兒女) — о борьбе китайского народа с японскими захватчиками (в 1931 году Япония вторглась в Маньчжурию). Фильм стал культовым, а вместе с ним и главная музыкальная тема — песня "Марш добровольцев". В ней звучал призыв "построить из наших крови и мяса новую Длинную стену". В 1949 году она стала гимном Китайской Народной Республики и остается им и сейчас. А в честь стены — символа национальной гордости — теперь называют марки машин, консервы, сигареты — да что угодно. Еще 100 лет назад такое, кажется, представить себе можно было разве что с большим трудом.

Туристу

Андрей Кириллов, обозреватель Пекинского представительства ТАСС

Не советую отправляться на стену самостоятельно. Лучше с комфортом ехать в составе тургруппы или индивидуально — но с опытным гидом, владеющим русским языком. Поверьте, если вы запомните слова "Бадалин" и "Мутяньюй", как называются самые популярные ее участки в окрестностях Пекина, это еще не означает, что китайцы вас поймут. Тональная система китайского языка довольно сложна, и неправильно произнесенное "бадалин" окружающие могут понять, как "папа бьет соседа".

Как добраться из центра Пекина до участка Бадалин?

Самый удобный вид транспорта — поезд, который следует от железнодорожной станции Beijing North (西直门北京北站) до станции Badaling Changcheng (八达岭長城站). Либо же по новой линии высокоскоростного поезда S2 от станции Huangtudian, время в пути — 70 минут, стоимость билета в вагоне второго класса — 14 юаней в один конец, лучше сразу приобрести и обратный билет. Приезжайте к поезду заблаговременно, чтобы разобраться с вагонами и быстро загрузиться, посадка закрывается минут за 10 до отправления поезда. От станции до стены — метров 800. По пути увидите Музей Великой Китайской стены — проходите мимо, ничего особенно интересного.

Когда ехать?

Стена на участке Бадалин открыта с 6:30 до 16:30 в летний сезон (апрель — октябрь) и с 7:30 до 16:30 — в зимний, то есть в остальные месяцы.

Теперь поговорим о погоде: зимой на стене холодно. Под Пекином она проходит по горам, где даже летом заметно прохладнее, чем на равнине, а зимой дуют пронизывающие ветры. Надевайте теплые куртки с капюшонами и подходящую для восхождения обувь. А летом запаситесь кепи. Можно приобрести на месте, с названием самой стены 长城 иероглифами, но обязательно торгуйтесь — цены там могут запрашивать запредельные. Тут же продают майки и прочие связанные и совсем не связанные со стеной сувениры.

Сколько стоит?

Входной билет на стену (门票) — 40–45 юаней, хотя возможны разные накрутки. Внимательно смотрите, что покупаете. Советую приобретать билеты заблаговременно онлайн. Отдельно приобретаются билеты на подвесную или канатную дорогу — 80–200 юаней. Канатная дорога бывает разной — и открытой, с сиденьями на одного-двоих, и закрытой, на небольшие группы экскурсантов. В любом случае, впечатление будет потрясающим!

Туристы во время экскурсии по Великой Китайской стене © Kevin Frayer/ Getty Images

Чем еще заняться в окрестностях?

Если просто стена вам покажется скучноватой (ну, башни…) и любоваться видами тоже недосуг, то в окрестностях есть разные аттракционы. Например, на Бадалин — Парк дикой природы, где можно посмотреть на всяких травоядных животных и даже хищников (только из окна специального транспорта). Также там работает круговой театр (Great Wall Circle Vision Theatre), в котором вам покажут ту же Великую Китайскую стену, но с историей ее создания.

Для полноты впечатления сходите в китайскую ресторацию или харчевню. Увы, там не всегда есть меню на английском, но даже если оно и имеется, то не факт, что вы что-то из него поймете. И с осторожностью пробуйте местный байцзю (白酒, китайский алкоголь), особенно летом. Возможно, после него сил для покорения Великой Китайской стены может не хватить.

В спецпроекте "Открывая Китай" ТАСС отвечает на главные вопросы о Поднебесной. Зачем построили Великую Китайскую стену? Почему китайцы едят палочками? Что значит "по фэншую"? И другие.

ТАСС выражает благодарность за помощь в подготовке спецпроекта ведущему научному сотруднику отдела Китая Института востоковедения РАН Сергею Дмитриеву.