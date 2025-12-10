ГД приняла закон о совместной работе операторов связи в малонаселенных пунктах

В рамках закона будет сформирован перечень территорий совместного использования средств связи - его утвердят Минцифры и Минтранс

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, который предоставляет операторам возможность совместно использовать инфраструктуру связи в малонаселенных пунктах и на автомобильных дорогах общего пользования. Документ на рассмотрение палаты парламента внесло правительство РФ, в первом чтении он был принят в июне 2023 года.

Новой статьей предлагается дополнить закон "О связи". В рамках закона будет сформирован перечень территорий совместного использования средств связи - его утвердят Минцифры и Минтранс. К таким территориям будут в том числе относить населенные пункты, где проживает меньше одной тысячи человек, и автодороги общего пользования федерального значения.

Закон предусматривает, что крупные операторы (те, чьими услугами пользуются не менее чем в двух третьих регионов РФ) будут обязаны оказывать услуги связи на таких территориях. Вместе с тем благодаря нововведениям каждому отдельно оператору не нужно будет устанавливать собственную инфраструктуру - это достаточно будет сделать одному из них, чтобы остальные могли впоследствии к ней подключиться.

Совместное использование средств связи будет реализовано через договоры между операторами. Когда населенный пункт или участок автодороги будет попадать в перечень территорий совместного использования, операторы, у которых в этом месте не выстроена инфраструктура, должны будут в течение 30 дней направить обращение для заключения договора о совместном использовании в компанию, которая располагает необходимыми средствами связи на указанной территории. Оператор - владелец инфраструктуры, в свою очередь, должен будет заключить такой договор в течение 60 дней с момента получения обращения.

Как ранее отмечал председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский, благодаря инициативе жители удаленных поселков и пользователи трасс получат стабильную связь и интернет, и для этого им не придется ждать, "пока каждый оператор в одиночку дотянет свою сеть". "Законопроект - это конкретный и прагматичный шаг, который ускорит цифровизацию всей страны и сделает связь по-настоящему доступной для всех", - подчеркивал депутат. Если документ подпишет президент РФ, нововведения вступят в силу с 1 сентября 2026 года.