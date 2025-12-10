Чуйченко: восстание декабристов на годы сбило Россию с пути реформ

Факт мятежа можно смело рассматривать как попытку сбить страну с пути ее эволюционного развития, подчеркнул министр юстиции РФ

Редакция сайта ТАСС

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Восстание декабристов в 1825 году сыграло отрицательную роль, на долгие годы сбив Россию с пути реформ. Об этом заявил министр юстиции РФ Константин Чуйченко на проходящей в Минюсте научно-практической конференции "200 лет со дня восстания декабристов: уроки прошлого для настоящего".

Читайте также

Что объединяло декабристов?

"Думаю, что факт мятежа можно смело рассматривать как попытку сбить страну с пути ее эволюционного развития, - отметил Чуйченко. - Поразительно, что в некотором смысле это даже удалось: многие значимые реформы забуксовали, растянувшись на годы. А ведь явные предпосылки к ним были".

Так, напомнил он, уже Александром I в 1803 году был подписан указ "О вольных хлебопашцах", в соответствии с которым крестьяне могли, заплатив определенные деньги помещику, выйти из разряда крепостных, за 25 лет действия этого указа порядка 47 тысяч крестьян получили свободу. "Российским императором был подписан запрет на продажу крестьян без земли, а также запрет на продажу крестьян в так называемую розницу - запрещалась разбивка семей. Александр I создал правовое регулирование, которое не позволяло помещикам препятствовать крестьянам в торговле и брать подряды. Это предопределило возникновение купцов и фабрикантов из крепостных", - напомнил министр. Крепостное право в остзейских губерниях (Эстляндия, Лифляндия и Курляндия) было отменено с 1816 по 1819 год, и это тоже показательный момент, отметил министр.

"В итоге нелепое по своей сути и неорганизованное по форме восстание заняло лишь один короткий световой день в зимнем Санкт-Петербурге, но значительно отразилось на всей дальнейшей истории нашей страны, на судьбе России. Это был первый бунт, не инспирированный иностранными силами, но возглавляемый людьми из высшего сословия, которые очень плохо знали свою страну, при этом пытаясь революционным путем осчастливить ее, бездумно перенеся на Россию кальку с западноевропейского исторического сюжета", - отметил Чуйченко.