Путин поздравил губернатора ХМАО и жителей региона с 95-летием образования округа

Югра вносит уникальный вклад в укрепление экономики страны, отметил президент РФ

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО - Югра) Руслана Кухарука и жителей региона с 95-летием образования округа. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Отрадно, что Ханты-Мансийский автономный округ - Югра динамично развивается, вносит поистине уникальный вклад в укрепление топливно-энергетического комплекса, отечественной экономики в целом. B регионе успешно реализуются масштабные программы в сфере образования и здравоохранения, культуры и туризма, экологии и спорта, уделяется большое внимание сбережению самобытных обычаев коренных народов Севера", - говорится в сообщении.

Глава государства отметил и самоотверженный труд предков жителей региона, которые строили города и поселки, объекты промышленной, транспортной и социальной инфраструктуры. "И сегодня достойно продолжаете передающиеся из поколения в поколение замечательные традиции товарищества, взаимовыручки и братской сплоченности, оказываете действенную помощь своим землякам - участникам и ветеранам специальной военной операции, их родным и близким", - добавил Путин.