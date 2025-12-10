Госдума наделила военные суды правом судить военнослужащих без гражданства

Изменения вносятся на фоне подписания президентом РФ Владимиром Путиным закона о праве таких лиц на заключение контракта о прохождении военной службы в ВС РФ

Здание Госдумы РФ © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект, наделяющий военные суды правом судить военнослужащих без гражданства.

Документ был внесен на рассмотрение Госдумы правительством РФ в сентябре, в первом чтении законопроект был принят в ноябре. Изменения вносятся в конституционный закон "О военных судах Российской Федерации". Принятым законом устанавливается, что военным судам подсудны дела о преступлениях, совершенных лицами без гражданства, иностранными гражданами в период прохождения ими военной службы, военных сборов, пребывания в добровольческих формированиях.

Как отмечалось в пояснительной записке, изменения вносятся в связи с подписанием президентом РФ Владимиром Путиным закона о праве лиц без гражданства на заключение контракта о прохождении военной службы в ВС РФ и в воинских формированиях.