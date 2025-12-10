Движение на российско-монгольской границе в Туве закроют на новогодние праздники

Пункты пропуска для транспорта ограничат с 29 декабря по 4 января

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Движение на пропускных пунктах через государственную границу "Хандагайты" (Боршоо), "Цагаан-Толгой" и "Шара-Суур" в Туве будет приостановлено на новогодних праздниках - с 29 декабря по 4 января. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Хакасии и Туве.

"В новогодние праздники автомобильные пункты пропуска на границе с Монголией и Тувой будут закрыты для всех видов транспорта", - говорится в сообщении.

Пункты пропуска для транспорта будут закрыты с 29 по 31 декабря 2025 года и с 1 по 4 января 2026 года. Эти дни объявлены санитарными. "Это значит, что въезд и выезд через госграницу будет закрыт для всех видов транспорта. График работы пунктов пропуска согласован и изменен на время праздничных дней в протокольном порядке совместно Монгольской и Российской сторонами", - пояснили в ведомстве.