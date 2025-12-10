ГД приняла закон об ограничении на перевод в другие колонии иностранцев

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы правительством в июне

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект, ограничивающий возможности перевода в другие исправительные учреждения иностранцев и осужденных, приверженных экстремистской идеологии.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы правительством в июне и принят в первом чтении в сентябре. Изменения касаются Уголовно-исполнительного кодекса РФ. Установлено, что перевод из одного исправительного учреждения в другое осужденного, в отношении которого имеется информация о его приверженности идеологии экстремизма, а также иностранного гражданина и лица без гражданства допускается по решению ФСИН России. Также исключается возможность перевода такого осужденного в учреждение, расположенное в регионе, где проживает его близкий родственник, либо в регионе, наиболее близком к месту жительства такого родственника.

Согласно действующему законодательству, осужденные к лишению свободы должны отбывать весь срок наказания, как правило, в одном исправительном учреждении. Перевод в другое учреждение того же вида возможно в случае болезни осужденного, для обеспечения его личной безопасности, при реорганизации или ликвидации исправительного учреждения. Также по заявлению осужденного или с его согласия по заявлению близкого родственника он может быть переведен в исправительное учреждение на территории субъекта, где живет родственник.

"Осужденные зачастую имеют широкий круг преступных связей и навыки оказания негативного влияния на других лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях. Являясь носителями экстремистской и террористической идеологий, данная категория лиц создает риск осложнения оперативной обстановки в учреждениях УИС и снижения эффективности проводимого в них исправительно-воспитательного процесса", - уточняется в тексте документа.