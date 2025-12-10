У компании "Ижавиа" задерживаются рейсы на фоне ремонта самолета

Пассажиры обеспечены питанием и напитками

Редакция сайта ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 декабря. /ТАСС/. Задержки рейсов произошли у авиакомпании "Ижавиа" (Удмуртия) на фоне ремонта самолета. Об этом в Telegram-канале сообщил гендиректор компании Александр Синельников.

"За период с 05.12.25 по 10.12.25 было зафиксировано 13 задержек рейсов свыше двух часов, в том числе 5 задержек свыше 8 часов. Они пришлись в период с 05.12.25 по 07.12.25", - написал Синельников. По его словам, по состоянию на 10 декабря, на 2,5 часа задерживается рейс 305/306, остальные рейсы выполняются по графику, задержки составляют менее двух часов.

Синельников объяснил, что 6 декабря работающий на обслуживании регулярных рейсов Boeing 737-800 выбыл из-за неисправности, что вызвало серьезный сбой в расписании рейсов. Для ликвидации сбоя авиакомпания привлекла к выполнению рейсов резервные самолеты Як-42Д и самолеты авиакомпаний-партнеров: NordStar, Smartavia, Red Wings, "ЮВТ аэро", Nord Wind. Всего выполнено и выполняется сегодня авиакомпаниями-партнерами более 20 рейсов. Задержки от начального расписания составляют не более 2,5 часов.

"Пассажиров рейсов оповещали заблаговременно, на период задержки рейсов они были обеспечены питанием и напитками. За период с 05.12.25 по 08.12.25 гостиницами воспользовались 188 пассажиров. Фиксировались проблемы с дозвоном пассажиров на горячую линию авиакомпании, поиском представителей в Санкт-Петербурге", - добавил глава компании.