Сигал заявил, что его стали воспринимать иначе после получения гражданства РФ

По словам актера, он получил российское гражданство, потому что верит в страну

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 10 декабря. /ТАСС/. Американский актер Стивен Сигал уверен, что люди стали иначе его воспринимать после получения российского гражданства.

"Я горжусь тем, что я гражданин России, - заявил он в пресс-центре ТАСС. - Я чувствовал связь с Россией не только из-за того, что у меня семья родом из России, но и потому, что я действительно люблю эту страну. После того, как я получил российское гражданство, люди начали воспринимать меня по-другому. Не как американскую звезду фильмов, не просто мастера единоборств или музыканта. Кто-то ненавидит меня за то, что я имею российское гражданство. Кто-то, наоборот, считает, что это замечательно, и поддерживает меня".

По словам актера, он получил российское гражданство не для того, чтобы угодить кому-то, а потому что верит в страну. "Я так выразил свою любовь к России, я чувствую себя русским. <…> Желаю в новом году жителям Сибири и всей России мира, добра, процветания и крепкого здоровья", - завершил он пресс-конференцию поздравлением с наступающими праздниками.

Сигал снимался в фильмах "Над законом", "В осаде", "В смертельной опасности", "Патриот", "Приказано уничтожить", "Сквозные ранения", "Захват" и др. В 2016 году получил российское гражданство. 30 мая 2024 года "за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества" президент РФ Владимир Путин наградил Сигала орденом Дружбы.