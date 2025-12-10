ФПА поблагодарила правозащитницу Меркачеву за ее предложения о помилованиях

На заседании СПЧ член Совета выступила с несколькими инициативами по развитию суда присяжных, а также по помилованию по случаю Нового года

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ Светлана Володина поблагодарила правозащитницу, члена Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) при президенте Еву Меркачеву за предложения о помиловании, которые она высказала на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сказано в тексте заявления Володиной, поступившем в ТАСС.

"Мы благодарны Еве Меркачевой за то, что она всерьез занимается вопросами осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях, глубоко исследует их проблемы, а также из года в год говорит о них на встрече с президентом России. Как правозащитник и журналист она регулярно видится с заключенными разных категорий и потому хорошо понимает, что за решеткой не должны находиться инвалиды, немощные люди и женщины с детьми, если они получили сроки за нетяжкие, ненасильственные преступления. Это, действительно, необходимо", - уверена Володина. По ее словам, одна из важнейших функций государства - не только наказывать, но и уметь прощать.

На заседании СПЧ Меркачева выступила с рядом инициатив по развитию суда присяжных, а также по помилованию по случаю Нового года. Меркачева отметила, что уже традиционно просит президента о помилованиях инвалидов, а также женщин с детьми. Владимир Путин попросил правозащитницу направить в Кремль ее предложения для "новогоднего помилования".

8 марта 2024 года Путин подписал указ о помиловании 52 женщин. Как сообщал тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, решение было связано с обсуждавшейся на встрече с СПЧ темой амнистии ряда категорий женщин, которую поднимала Меркачева.