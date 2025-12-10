В Волгоградской области построят и отремонтируют 17 мостовых сооружений до 2030 года

Работы будут проводиться в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни"

Редакция сайта ТАСС

ВОЛГОГРАД, 10 декабря. /ТАСС/. Строительство и модернизация 17 мостовых сооружений будет проведена в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в Волгоградской области до 2030 года. Об этом сообщается на сайте региональной администрации.

"Четыре путепровода и 13 мостов вошли в программу "Региональная и местная дорожная сеть" нацпроекта "Инфраструктура для жизни", рассчитанную до 2030 года. В настоящее время работы идут на семи объектах, еще два уже сданы в эксплуатацию после обновления", - говорится в сообщении.

Уточняется, что заключены контракты на строительство и ремонт 11 искусственных сооружений, которые расположены как в областном центре, так и отдаленных районах региона. В частности, работы запланированы в Ленинском и Еланском районах, а также на трассе Самойловка (Саратовская область) - Елань - Преображенская - Новоаннинский - Алексеевская - Кругловка - Шумилинская (Ростовская область), на подъездной дороге к хутору Красноталовский, на дороге Жирновск - Рудня - Вязовка - Михайловка - Кумылженская - Вешенская (Ростовская область). Работы на объектах завершатся в 2026-2027 годах.

Строители уже завершили реконструкцию путепровода на ул. Льва Толстого в Волгограде. Также введен в эксплуатацию мост через реку Бузулук в Киквидзенском районе.