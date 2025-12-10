В ГД просят проверить случай с изображением креста на плакате против экстремизма

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова отметила, что эта ситуация вызывает "как минимум недоумение и возмущение"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру Свердловской обрасти с просьбой провести проверку в связи с размещением креста на плакате "Антитеррор - выбор молодых" в Екатеринбурге.

"Размещение плакатов "Антитеррор - выбор молодых" с использованием креста в Екатеринбургском метрополитене вызвал возмущение многих, - написала депутат в Telegram-канале. - Мы отправили обращение в региональную прокуратуру с просьбой провести соответствующую проверку. И я уверена, эта работа будет проведена ответственно. Но особую тревогу вызывает то, что этот плакат видели многие еще на этапе подготовки, но все-таки провокационный плакат был опубликован".

Кузнецова отметила, что эта ситуация вызывает "как минимум недоумение и возмущение" с учетом того, какое внимание в России уделяется защите традиционных ценностей и религиозных символов.