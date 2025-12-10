СФ одобрил закон о правовом положении Российского Красного Креста

Согласно закону, основными органами управления РКК будут съезд и правление, а также председатель организации

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, который определяет правовой статус Российского Красного Креста (РКК), цели и задачи организации, а также порядок ее взаимодействия с госорганами.

Закон предусматривает, что РКК будет единственным национальным обществом Красного Креста - участником Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, действующим на территории России. Организация будет осуществлять свою деятельность в соответствии с федеральными законами и международными договорами РФ, российской конституцией, Женевскими конвенциями и уставами организации - российским и международным.

В документе перечислены принципы работы РКК: гуманность, беспристрастность, нейтральность, независимость, добровольность, единство и универсальность. Также отмечается, что деятельность организации должна быть нацелена на оказание благотворительной, гуманитарной, социальной и иной помощи, повышение качества и продолжительности жизни населения и распространение необходимых для этого знаний.

Вместе с тем закон определяет задачи, которые РКК будет выполнять для достижения указанных целей. В частности, организация будет оказывать помощь пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций и вооруженных конфликтов, участвовать в спасении людей и восстановлении гражданских объектов после ЧС, осуществлять уход за нуждающимися в нем гражданами и оказывать психологическую помощь населению.

Документ также устанавливает задачи РКК в сфере распространения знаний о здоровье и медицине. Предусматривается, что Российский Красный Крест будет проводить мероприятия по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний, заниматься пропагандой здорового образа жизни, обучать желающих навыкам оказания первой помощи и способствовать развитию донорства крови и ее компонентов.

Структура и взаимодействие с органами власти

Согласно закону, основными органами управления РКК будут съезд и правление, а также председатель организации. В качестве контролирующего органа в документе указана ревизионная комиссия. Кроме того, документ закрепляет за РКК возможность создавать центральный аппарат организации. Порядок формирования, работы и роспуска органов управления определяется уставом организации.

В закон также включены положения о членах РКК. Участниками организации могут стать граждане РФ, а также иностранцы и лица без гражданства, которые законно находятся в стране. Полноправные члены получают равный доступ к участию в работе организации, а также право избираться в органы региональных и местных отделений. За участниками РКК также закрепляется обязанность делать членские взносы. Закон дает РКК возможность набирать не только постоянных членов организации, но и волонтеров.

Отдельные положения закона посвящены поддержке РКК со стороны госорганов и органов местного самоуправления. В документе подчеркивается, что выплата членского взноса за участие РКК в Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца осуществляется за счет федерального бюджета. При этом в законе также указано, что имущество РКК может быть использовано только для осуществления целей и задач организации.

Закон предусматривает и другие формы поддержки, которую организация сможет получать от государства и органов местного самоуправления. В частности, помощь РКК может быть оказана в виде субсидий из федерального бюджета, передачи требуемого имущества и информационной поддержки.