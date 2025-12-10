Культура выращивания и сбора пшеницы в Грузии вошла в список наследия ЮНЕСКО

ТБИЛИСИ, 10 декабря. /ТАСС/. ЮНЕСКО включила традиции выращивания и сбора урожая пшеницы в Грузии в Список нематериального культурного наследия. Об этом сообщило Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.

Как сообщается, решение было принято 10 декабря на 20-й сессии Межправительственного комитета охраны нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, которая прошла в Нью-Дели. 11 декабря грузинской делегации будет передан сертификат о том, что "грузинская культура пшеницы, традиции и ритуалы" являются частью всемирного нематериального культурного наследия.

Согласно пояснению ЮНЕСКО, грузинская культура выращивания и сбора пшеницы включает полный цикл, который грузины сохранили в течение веков. Это подготовка почвы плугом, сбор урожая специальным старинным орудием и отделение злаков приспособленной для этого молотильной доской. Все это, как отмечает организация, выходит за рамки лишь сельскохозяйственной деятельности и представляет значительную часть грузинского быта, социальных отношений и опыта поколений. Также неотъемлемым элементом культуры, связанной с пшеницей, является выпечка хлеба в традиционных печах.

Таким образом, как отмечает министерство, традиции выращивания и сбора пшеницы стали пятой частью грузинской культуры, вошедшей в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО после грузинского многоголосия, метода изготовления вина, разновидностей алфавита и национальной борьбы.