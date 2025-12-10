В селе Окунево Тюменской области отменили карантин по бешенству животных

Его вводили 13 октября

ТЮМЕНЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Карантин по бешенству животных в селе Окунево Бердюжского муниципального округа Тюменской области, который был введен 13 октября, отменен. Об этом сообщили в инфоцентре правительства региона.

"В селе Окунево Бердюжского муниципального округа Тюменской области отменен карантин по бешенству животных. Соответствующее постановление подписано в правительстве региона.", - говорится в сообщении.

Запрет на проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных, их вывозом и отловом ввели 13 октября 2025 года.