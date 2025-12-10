В Карелии опровергли слухи о проведении конкурса сочинений о генерал-полковнике

Информацию об этом распространяли в недружественных СМИ

ПЕТРОЗАВОДСК, 10 декабря. /ТАСС/. Пресс-служба Минобразования и спорта Карелии опровергла слухи о проведении конкурса сочинений про генерал-полковника Евгения Никифорова. Информацию об этом распространяли в недружественных СМИ.

Согласно распространяемой информации, творческий конкурс якобы назывался "Генерал Евгений Никифоров - герой-освободитель Курской области" и проводился во всех школах региона. Младшие классы должны были рисовать портреты, а старшие - писать сочинения.

"В недружественных СМИ распространяется информация о том, что министерство запустило конкурс сочинений о российском военачальнике Евгении Никифорове. Сообщается, что младшеклассников и вовсе заставляют рисовать портреты генерал-полковника. Мы с уважением относимся к военнослужащим и считаем важным чтить героев нашей страны. Министерство регулярно организует мероприятия, направленные на сохранение исторической памяти. Тем не менее, такого конкурса мы не проводим", - сказано в сообщении ведомства во "ВКонтакте".

Генерал-полковник Евгений Никифоров является командующим группировкой войск "Север". Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени с мечами, Александра Невского, Кутузова, "За военные заслуги", а также медалями.