Общество "Знание" и Ассоциация ветеранов СВО создадут единую базу лекторов

Особое внимание будет уделено вовлечению ветеранов СВО в обучающую деятельность, отметили в пресс-службе просветительской организации

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Российское общество "Знание" и Ассоциация ветеранов специальной военной операции договорились о создании единой базы лекторов. Об этом сообщает пресс-служба просветительской организации.

Соответствующее решение заложено в соглашении о сотрудничестве, которое подписал гендиректор "Знания" Максим Древаль и исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев. Церемония состоялась на форуме "Вместе победим" в Национальном центре "Россия".

"Особое внимание будет уделено вовлечению ветеранов СВО в просветительскую деятельность: планируется формирование единой базы лекторов, в которую войдут представители ассоциации, включая региональные отделения", - говорится в сообщении.

Также соглашение закладывает основу для совместной реализации некоторых инициатив, включая проекты "Знание. Герои", "Знание. Лектор" и "Знание. Премия", подготовку и открытие выставок о героях СВО на площадках мультимедийного исторического парка "Россия - Моя история".

"Подписание соглашения о сотрудничестве с Ассоциацией ветеранов СВО - это стратегический шаг, который направлен на укрепление системы патриотического воспитания подрастающих поколений и поддержку наших героев. Ветераны обладают уникальными личными качествами, опытом служения стране. Этот опыт сегодня очень важно перенимать, делиться им с молодыми людьми", - отметил Древаль.

Форум "Вместе победим" - ключевая площадка для открытого диалога между героями нашего времени и обществом. Организаторы мероприятия - Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", Российское общество "Знание", Ассоциация ветеранов СВО и Комитет семей воинов Отечества.