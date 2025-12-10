Пассажиры электричек Москвы смогут бесплатно перевезти елки весом до 36 кг

Дерево должно быть чистым, не царапать обшивку сидений и не мешать другим пассажирам

Редакция сайта ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Пассажиры электричек московского региона смогут бесплатно перевезти новогодние елки весом не более 36 кг. Об этом ТАСС сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"В середине декабря многие пассажиры везут домой новогодние елки. Это можно сделать и в пригородных поездах ЦППК - важно соблюдать правила провоза и не мешать другим людям", - сказали в компании.

Елку можно провезти бесплатно во всех поездах ЦППК на маршрутах Москвы и регионов, если она весит не более 36 кг, а сумма трех измерений - длины, ширины и высоты - составляет менее 180 см.

Новогоднее дерево должно быть чистым, не царапать обшивку сидений и не мешать другим пассажирам. Поэтому перед перевозкой ее рекомендуется обернуть плотным материалом - тканью, полиэтиленом или упаковочной бумагой, а также надежно зафиксировать.

Если параметры елки превышают установленные нормы, для ее провоза необходимо приобрести билет в кассе или билетном автомате. Если пассажир с большой елкой планирует отправиться на расстояние до 100 км, билет за провоз дерева будет стоить 120 рублей, более 100 км - 240 рублей, уточнили в компании.