Итальянская кухня вошла в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

До сих пор в список вносились только отдельные рецепты или блюда, но не вся национальная традиция, отмечает газета La Stampa

Редакция сайта ТАСС

© Andrei Antipov/ Shutterstock/ FOTODOM

РИМ, 10 декабря. /ТАСС/. Итальянская кулинарная традиция внесена в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщила премьер-министр Италии Джорджа Мелони в распространенном ее пресс-службой видеообращении.

"Сегодня ЮНЕСКО признала итальянскую кухню объектом всемирного наследия. Мы стали первыми в мире, кто получил это признание, которое подчеркивает нашу идентичность и самобытность. Для нас, итальянцев, кулинария - это больше, чем просто еда или набор рецептов. Это гораздо больше: это культура, традиции, труд и богатство", - сказала она.

Как отмечает газета La Stampa, решение, принятое Межправительственным комитетом по охране нематериального культурного наследия на сессии в Нью-Дели, уникально, поскольку до сих пор в список вносились только отдельные рецепты или блюда, но не вся национальная традиция. Как отмечается в заключении комитета, итальянская кулинария сочетает "устойчивое развитие с биокультурным разнообразием".

Италия - рекордсмен по числу объектов списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ранее в список нематериального наследия было включено мастерство неаполитанского приготовления пиццы ("пиццайоло").