В новогодние праздники из Сухума будут осуществляться разовые авиарейсы в Пермь

Время в пути составит 3 часа 10 минут

СУХУМ, 10 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания "Руслайн" в период новогодних каникул 2026 года выполнит разовые рейсы по маршруту Сухум - Пермь. Об этом сообщили в Международном аэропорту Сухума им. В. Г. Ардзинбы.

"В период новогодних каникул 2026 года авиакомпания "Руслайн" выполнит 3, 4, 10 и 11 января разовые рейсы по маршруту Сухум - Пермь. Вылет из Сухума по субботам в 10:40 мск, по воскресеньям в 07:15 мск, вылет из Перми по субботам в 17:00 мск, по воскресеньям в 13:50 мск. Время в пути: 3 часа 10 минут", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рейсы будут выполняться на самолете Bombardier CRJ100/200, рассчитанном на 50 мест.

С 25 октября сухумский аэропорт работает по зимнему графику, рейсы осуществляются в Москву по средам и субботам. В летний период из Сухума можно полететь в Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Ханты-Мансийск.