Госдума уточняет перечень органов, отвечающих за инженерную защиту территорий

Кроме того, предлагается уточнить, что инженерная защита территорий осуществляется органами, уполномоченными на выдачу разрешений на строительство на территориях, подверженных негативному воздействию вод

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, направленный на уточнение перечня субъектов, осуществляющих инженерную защиту территорий и объектов от негативного воздействия вод.

Законопроект был внесен в палату парламента группой сенаторов во главе с председателем комитета Совфеда по экономической политике Андреем Кутеповым в августе. Предлагается внести изменения в статью 67 Водного кодекса РФ, предусматривающие возможность определять орган, уполномоченный на осуществление инженерной защиты территорий, законами субъектов РФ или уставами муниципальных образований. Речь идет о строительстве водоограждающих дамб, берегоукрепительных сооружений, других объектов инженерной защиты, а также применении методов защиты, включая искусственное повышение поверхности территорий и устройство свайных фундаментов.

Кроме того, предлагается уточнить, что инженерная защита территорий осуществляется органами, уполномоченными на выдачу разрешений на строительство на территориях, подверженных негативному воздействию вод.

Как следует из пояснительной записки, сейчас инженерная защита территорий осуществляется органами государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными на выдачу разрешений на строительство, а также собственниками земельных участков. Однако в некоторых субъектах РФ органы государственной власти одновременно выполняют функции строительного надзора и выдают разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию. При этом они не имеют необходимых полномочий, материальной базы и подразделений для выполнения работ по инженерной защите территорий, отмечается в документе.