Ветераны СВО со всей России стали участниками форума "Вместе победим"

В рамках форума планируется обсудить вопросы социальной адаптации и комплексной реабилитации ветеранов СВО, возвращающихся к мирной жизни, трудоустройства, вовлечения в спорт, патриотическое воспитание молодежи

Редакция сайта ТАСС

© Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Около тысячи ветеранов СВО и членов их семей стали участниками форума "Вместе победим" в Национальном центре "Россия" в Москве, передает корреспондент ТАСС.

В своем приветственном слове статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева обратилась к ветеранам СВО и других конфликтов, а также близких погибших героев со всей России. Она выразила уверенность, что мероприятие поможет в обмене опытом и выработке совместных решений по поддержке и интеграции ветеранов в мирную жизнь. "Для нас важно ваше мнение, ваше участие, ваша непосредственная вовлеченность в работу и фонда "Защитников Отечества", и в целом работу государства", - сказала Цивилева ветеранам.

В рамках форума планируется обсудить вопросы социальной адаптации и комплексной реабилитации ветеранов СВО, возвращающихся к мирной жизни, трудоустройства, вовлечения в спорт, патриотическое воспитание молодежи и другие актуальные темы.

Теме комплексной помощи и реабилитации была посвящена и пленарная сессия форума. Вместе с Цивилевой в ней приняли участие министр здравоохранения России Михаил Мурашко, руководитель ФМБА Вероника Скворцова, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, а также Герой России Максим Бахарев, получивший на СВО тяжелые ранения.

Организаторы форума - фонд "Защитники Отечества", Российское общество "Знание", Ассоциация ветеранов СВО и Комитет семей воинов Отечества.