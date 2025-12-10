На Украине выдавали списанные военные корабли за металлолом и продавали их

Всего таким образом было продано шесть кораблей

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Чиновник украинского Минобороны выдавал списанные военные корабли за металлолом и продавал их по заниженной цене вместо утилизации. Об этом сообщила полиция Киева в своем Telegram-канале.

Уточняется, что суда были списаны из-за неудовлетворительного технического состояния. Организатор мошеннической схемы занимал должность начальника отдела утилизации военного имущества Минобороны и действовал сообща с двумя сотрудниками госпредприятия "Укрспецторг". По информации офиса генпрокурора, участники схемы занижали стоимость кораблей, а потом проводили формальный конкурс и продавали их как металлолом заранее определенной фирме.

Всего таким образом было продано шесть кораблей. По данным телеканала ТСН, это, в частности, малый морской танкер ВМС Украины "Фастов", противопожарные катера ВМС "Борщев" и "Евпатория".

Всем трем участникам схемы предъявлены обвинения в злоупотреблении властью и служебным положением.

Вопрос борьбы с коррупцией стоит на Украине очень остро. Западные партнеры, от финансовой и военной помощи которых зависит Киев, ожидают от украинских властей реальных результатов, а также настаивают на большей автономии антикоррупционных органов. Политики из США и ЕС заявляют, что будут жестко контролировать расходование выделяемых Украине средств. Согласно оценкам наблюдателей, экспертов и украинских СМИ, действия властей страны по "борьбе с коррупцией" являются лишь показательными акциями, за которыми стоит передел сфер влияния и денежных потоков, а сама коррупция продолжает процветать почти во всех сферах.