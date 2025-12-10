В Британии в 2029 году появится первое аэротакси

В качестве аэротакси будет использоваться электрический вертолет Valo, который вмещает четырех пассажиров

Электрический вертолет Valo © Официальный сайт Vertical Aerospace

ЛОНДОН, 10 декабря. /ТАСС/. Компания Vertical Aerospace сообщила, что запустит первое в Великобритании летающее такси в начале 2029 года.

"Vertical Aerospace сегодня объявила о планах <...> запустить первые в Великобритании маршруты аэротакси между [лондонским деловым кварталом] Канэри-Уорф и крупнейшими транспортными хабами", - говорится в пресс-релизе на ее сайте. Из Канэри-Уорф можно будет добраться в аэропорты Хитроу и Гатвик и города Кембридж и Оксфорд. Отмечается, что проект будет реализован совместно с компаниями Skyports Infrastructure и Bristow Group. Он предполагает создание всей транспортной инфраструктуры.

В качестве аэротакси будет использоваться электрический вертолет Valo, который вмещает четырех пассажиров. Утверждается, что он способен пролететь более 160 км при скорости около 240 км/ч. К 2030 году Vertical Aerospace планирует произвести 175 таких вертолетов.