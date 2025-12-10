Собянин поздравил победителей и призеров международных олимпиад в 2025 году

Мэр Москвы отметил, что за последние годы количество отличников увеличилось в пять раз, что является объективной оценкой уровня образования

Мэр Москвы Сергей Собянин © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил московских учащихся и выпускников школ - победителей и призеров международных предметных олимпиад 2025 года и вручил им благодарственные письма.

"Поздравляю вас с заслуженными наградами, вы молодцы. Город гордится вами, вашими успехами. Понятно, что они не случайны. Московское образование находится в пятерке лучших образовательных систем мира. Половина всех наград на Российской олимпиаде - это награды московских школьников", - сказал Собянин на церемонии награждения.

Мэр отметил, что за последние годы количество отличников увеличилось в пять раз, что является объективной оценкой уровня образования. "Мы уделяем очень большое внимание развитию образования, школ. И это, конечно, приносит результат. Но что бы мы ни делали, конечно, главное зависит от конкретных людей, конкретных учащихся, от вас самих лично", - подчеркнул мэр.

Он добавил, что результат зависит от таланта олимпиадников, от того, какие силы и трудолюбие они прикладывают. Более того, он зависит от педагогов, родителей, которые поддерживают ребят, и от всех москвичей, которые болели за олимпиадников. "Спасибо вам огромное. Ваши таланты - это основа будущего развития нашего города и нашей страны. Поздравляю", - заключил мэр.

Как отмечается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, 28 московских школьников приняли участие в 8 международных олимпиадах, которые прошли в Австралии, Боливии, Объединенных Арабских Эмиратах, России, Франции и на Филиппинах. В составе национальной команды России москвичи завоевали 28 медалей: 22 золотые, 5 серебряных и 1 бронзовую. В общей сложности на долю московских школьников пришлось 64% медалей, завоеванных сборной Россией в 2025 году - всего 44 медали. В том числе 67% золотых наград национальной команды - всего 33 медали.