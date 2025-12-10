В "Яндекс переводчике" появились мансийский, ногайский и абазинский языки

Пользователям теперь доступен перевод текстов с них на более чем сто других языков

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. В "Яндекс переводчике" появились три новых языка народов России - мансийский, абазинский и ногайский, пользователям теперь доступен перевод текстов с них на более чем сто других языков. Об этом на пленарной сессии форума "Языковая политика в Российской Федерации" сообщил заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Станислав Бедкин, передает корреспондент ТАСС.

"В "Яндекс переводчик" добавлено еще три языка народов России, а именно мансийский, абазинский и ногайский. Два из них - мансийский и абазинский - относятся к языкам малочисленных народов. Я хочу искренне поблагодарить от себя наших коллег и наших партнеров из компании "Яндекс". И поздравить наших коллег из регионов, благодаря усилиям которых появление данных языков в сервисе онлайн переводчика стало возможным", - сообщил в своем выступлении Бедкин.

"Абазинский и ногайский являются государственными языками Карачаево-Черкесской Республики - на них говорят около 200 тыс. человек. Мансийский же является родным почти для 3 тыс. человек - он стал первым языком коренных малочисленных народов Севера", - рассказали позднее ТАСС в пресс-службе ФАДН.

Как отметили в пресс-службе, для запуска новых языков в "Яндекс переводчике" использовались данные, собранные Карачаево-Черкесским институтом гуманитарных исследований имени Х. Х. Хапсирокова, а также Обско-угорским институтом прикладных исследований и разработок совместно с Югорским научно-исследовательским институтом информационных технологий.