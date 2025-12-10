В Курской области более 7 тыс. детей прошли курс РКК по минной безопасности

Знания особенно актуальны с учетом того, что семьи, эвакуированные из приграничных населенных пунктов, начали возвращаться обратно в свои дома

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Российский Красный Крест (РКК) обучил более 7 тыс. школьников в Курской области основам минной безопасности. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель РКК Павел Савчук.

"В качестве ответа на текущие вызовы в этом году нам пришлось добавить еще одно направление в наш курс по первой помощи - это обучение детей вопросам минной безопасности. Уже более 7 тыс. школьников в Курской области знают, как вести себя, обнаружив опасный предмет", - сказал Савчук.

По его словам, эти знания особенно актуальны с учетом того, что семьи, эвакуированные из приграничных населенных пунктов, начали возвращаться обратно в свои дома. "Эти знания могут действительно спасти жизни. Мы всегда говорим о том, что, пожалуйста, при принятии решения о возвращении используйте проверенные информационные источники для того, чтобы быть уверенными в том, что возвращение в тот или иной населенный пункт действительно безопасно для вашей семьи", - сказал Савчук.

Он порекомендовал ориентироваться на информацию региональных и муниципальных властей и планировать свои действия в соответствии с этими данными.