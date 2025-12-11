Строительство третьего моста в Томске оценивается в 63 млрд рублей

Новый объект позволит разгрузить магистрали города

ТОМСК, 10 декабря. /ТАСС/. Строительство третьего моста с подъездами к нему через Томь в Томске, который разгрузит магистрали города, оценивается в 63 млрд рублей, сообщили ТАСС в мэрии города.

"Нагрузка на два имеющихся моста огромна и увеличивается год от года. Благодаря национальному проекту "Безопасные качественные дороги" (с нынешнего года - "Инфраструктура для жизни") удалось капитально отремонтировать городской Коммунальный мост. Однако Томску необходим еще один. Работа над проектом его строительства началась несколько лет назад. Уже готово технико-экономическое обоснование, документы прошли Госэкспертизу. Очень надеемся на помощь федерации в реализации", - сказал Махиня.

Проект технико-экономического обоснования строительства по заказу муниципалитета подготовила новосибирская компания "Росинсталпроект" за 99 млн рублей. На данный момент предпроект получил положительную оценку Госэкспертизы.

Строительство оценивается в 63 млрд рублей. Планируется построить не только мост, но и подъездные пути, развязки и эстакады, которые соединят основные дороги города. Подъезд на левом берегу Томи начнется со стороны села Тимирязевского у улицы Старо-Трактовой, съезд с моста будет в районе Черемошников, а дальше он будет пересекать проспекта Ленина и выходить на улицу 79-й Гвардейской Дивизии и проспект Мира.

Томск располагается на правом берегу реки Томь, там же находятся корпуса шести университетов города. На левом берегу в пригороде на данный момент располагаются несколько деревень и сел, а также микрорайон Северный парк.