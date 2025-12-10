В РКК выступили против онлайн-курсов обучения по оказанию первой помощи

Председатель Российского Красного Креста Павел Савчук также отметил, что одного курса обучения оказанию первой помощи недостаточно

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Онлайн обучение навыкам оказания первой помощи невозможно, Российский Красный Крест (РКК) является противником такого рода курсов. Об этом сообщил на пресс-конференции председатель РКК Павел Савчук.

"Мы категорически выступаем противниками онлайн-обучения первой помощи. Онлайн-обучение первой помощи - это невозможно, это то же самое, что онлайн-обучение врачей", - сказал Савчук. Он отметил, что есть теоретический материал, который можно получить заранее, послушать лекцию, но нужно "непосредственно, руками долгое время самостоятельно все навыки отрабатывать".

Савчук отметил, что разные организации, которые проводят обучение, используют на 300 человек один манекен для отработки манипуляций первой помощи. "Это сколько нужно времени, чтобы каждый прошел через этот манекен? Поэтому мы стараемся, в первую очередь, проводить мастер-классы в небольших группах, 20-25 человек, и брать туда несколько манекенов, а может, еще и несколько инструкторов, чтобы в каждой микрогруппе было по 10 человек, и у них была возможность отработать свои знания и закрепит навыки на манекене", - сказал Савчук.

Он обратил внимание на то, что одного курса обучения оказанию первой помощи недостаточно. "У людей может сложиться впечатление, что один раз в жизни обучился, и этого достаточно. Но это как вакцина от гриппа - ее каждый год все равно нужно обновлять. Так и знания по первой помощи лучше обновлять каждый год", - сказал Савчук.

Он напомнил, что РКК проводит 16-часовые очные курсы по обучению навыкам оказания первой помощи. Всю информацию можно узнать на сайте организации.