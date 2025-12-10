Панда Катюша из Московского зоопарка обрадовалась выпавшему снегу

В пресс-службе зоопарка отметили, что условия в межсезонье и зимой особенно комфортны для животных

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Панда Катюша из Московского зоопарка, увидев выпавший снег, сразу пошла его проверить, сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения.

"Наши большие панды - большие поклонники московской зимы. В отличие от летней жары, прохладная и влажная погода им идеально подходит. И хотя снега выпало совсем немного, панда Катюша с самого утра ему очень обрадовалась, она бегала по вольеру, озорничала, валялась и перекатывалась в снегу, так что снежный след отпечатался у нее на спинке", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что зимой панды заметно оживляются, с удовольствием исследуют снег, который служит для них отличным средством обогащения среды, дарит новые впечатления и ощущения. Условия в межсезонье и зимой особенно комфортны для животных, так как напоминают климат их естественной среды обитания - высокогорных лесов китайской провинции Сычуань.