В уроках мужества приняли участие 25 тыс. участников СВО

Всего прошло 90 тыс. подобных мероприятий

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Порядка 25 тыс. участников специальной военной операции приняли участие в уроках мужества в российских школах, всего прошло 90 тыс. таких уроков. Об этом председатель правления Движения первых Артур Орлов заявил на панельной сессии "Ветераны спецоперации в воспитании нового поколения" форума "Вместе победим".

"25 тыс. участников специальной военной операции приняли участие в уроках мужества, 90 тыс. уроков мужества сегодня проведено. А кто может рассказать правду, истинность своих примеров? Только вы", - сказал Орлов, обращаясь к участникам СВО.

Он отметил, что Движение первых - площадка, которая дает детям возможность развиваться и раскрывать свой потенциал, достигать желаемых результатов.

Форум "Вместе победим" - ключевая площадка для открытого диалога между героями нашего времени и обществом. Организаторы мероприятия - Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", Российское общество "Знание", Ассоциация ветеранов СВО и Комитет семей воинов Отечества.