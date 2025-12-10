Движение поездов "Аэроэкспресса" и МЦД-1 изменится в ночь на 13 декабря

В период изменений пройдут работы по модернизации контактной сети на участке Кунцевская - Фили

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Расписание движения поездов на МЦД-1 и "Аэроэкспрессов" в аэропорт Шереметьево изменится в ночь на 13 декабря. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В ночь с 12 на 13 и с 13 на 14 декабря изменится движение поездов МЦД-1 и "Аэроэкспрессов" в аэропорт Шереметьево", - говорится в сообщении.

С 23:00 мск до 06:00 мск интервалы движения на МЦД-1 будут увеличены от 30 минут до 1 часа. Также часть поездов "Аэроэкспресс" последует укороченным маршрутом от и до станции Савеловская. Отмечается, что для поездок в аэропорт Шереметьево можно воспользоваться автобусами от станции метро "Ховрино" №1195 (до терминалов В, С) и №1195D (до терминала D).

В департаменте транспорта уточнили, что в период изменений пройдут работы по модернизации контактной сети на участке Кунцевская - Фили.