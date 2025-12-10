Работы по созданию Центра профессиональных компетенций в Нижнем Тагиле начнутся в 2026 г.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Работы по созданию Центра профессиональных компетенций в Нижнем Тагиле Свердловской области на базе Нижнетагильского горно-металлургического колледжа имени Черепановых начнутся в 2026 году, также запланирована модернизация Нижнетагильского техникума металлообрабатывающих производств и сервиса. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Денис Паслер.

"На базе Нижнетагильского горно-металлургического колледжа имени Черепановых будут созданы Центр профессиональных компетенций, кластер по программе "Профессионалитет". Начнется модернизация Нижнетагильского техникума металлообрабатывающих производств и сервиса", - привел данные в информационных карточках Паслер, рассказывая о планах на 2026 год.

Кроме того, в Нижнем Тагиле продолжится реализация программы развития социальной и коммунальной инфраструктуры: строительство двух детских садов в Выйском планировочном районе и микрорайоне "Приречный", капремонт школы № 138, реконструкция круглогодичного оздоровительного лагеря "Антоновский", ремонт Нижнетагильского колледжа искусств, начнется капремонт концертного зала филармонии и Центра образования № 1. Продолжится строительство крытого катка, спортивного комплекса, школы в жилом районе "Александровский". Начнется разработка проектно-сметной документации на реконструкцию очистных сооружений в поселке Уралец, и завершится возведение станции водоподготовки "Южная".

"В принятом региональном бюджете на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов запланировано развитие всех территорий Свердловской области. К решению этой задачи будем подходить комплексно: строить жилье, социальную инфраструктуру, благоустраивать общественные пространства, модернизировать жилищно-коммунальный комплекс и дорожный фонд, обновлять транспорт", - добавил глава региона.