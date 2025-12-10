УрФУ: молодежь предпочитает поддерживающих семьи работодателей

Исследование Уральского федерального университета показало, что молодые люди с детьми или планирующие стать родителями считают наиболее значимыми инициативами помощь с жильем, ДМС и материальные выплаты

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря /ТАСС/. Молодые специалисты чаще выбирают работодателей, которые реализуют семейно ориентированные меры поддержки. Такие данные представили исследователи Уральского федерального университета на всероссийской научной конференции "Стратегия и тактика социально-экономических реформ: национальные приоритеты и проекты". Документ есть в распоряжении ТАСС.

В ходе исследования были проанализированы результаты опроса 856 респондентов в возрасте от 18 до 35 лет из трех федеральных округов - Северо-Западного, Уральского и Сибирского. Ученые отмечают, что молодежь остается ключевой группой, от которой зависит улучшение демографической ситуации в стране, поэтому корпоративные меры поддержки семей становятся значимым инструментом кадровой политики.

"Одним из ключевых ориентиров при выборе работодателя является ЭКГ-рейтинг компании, который отражает уровень корпоративной поддержки семей сотрудников. По результатам исследований командой нашего проекта разработаны рекомендации по повышению информированности студентов о тех мерах, которые уже сейчас есть у работодателей. Безусловно, одним из ориентиров в этой сфере для студентов может выступать ЭКГ-рейтинг. Исследование УрФУ показало: и молодым специалистам, и студентам, входящим на рынок труда, важны работодатели с подтвержденной социальной ответственностью", - прокомментировала ТАСС профессор УрФУ, руководитель этого научного проекта Анна Багирова.

Согласно полученным данным, 86% молодых людей, имеющих детей или планирующих их рождение, считают, что работодатель обязан поддерживать сотрудников с семьями. Среди тех, кто не планирует детей, эту позицию разделяют 44%. Более 80% опрошенных отмечают, что семейные меры поддержки повышают привлекательность компании. Наиболее значимыми инициативами респонденты назвали помощь в приобретении жилья, программы ДМС и материальные выплаты семьям с детьми.

По словам респондентов исследования, наличие таких мер ассоциируется у молодых специалистов с созданием комфортных условий труда, поддержкой семейных ценностей и возможностью успешного совмещения профессиональной деятельности и родительства. Среди ключевых эффектов они выделяют снижение стресса, рост уверенности в будущем, ощущение собственной значимости и отсутствие опасений потерять работу при рождении ребенка.

Авторы доклада подчеркивают, что семейно ориентированные корпоративные практики становятся важной частью кадровой стратегии предприятий, способствуют укреплению их имиджа и помогают удерживать молодых сотрудников. Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда.