Решение о незаконности двух контрактов музея PERMM оставили в силе

По данным прокуратуры, в ходе проверки выявили конфликт интересов в действиях бывшего руководителя музея при заключении контрактов, поскольку выяснилось, что с исполнителем его связывали близкие отношения

Редакция сайта ТАСС

ПЕРМЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Седьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе решение Ленинского суда Перми о признании недействительными двух контрактов между пермским музеем современного искусства PERMM и художником Арсением Сергеевым - бывшим мужем экс-директора учреждения Наили Аллахвердиевой. Об этом сообщает прокуратура Пермского края.

"Сегодня Седьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе решение Ленинского районного суда Перми об удовлетворении иска прокурора Перми о признании недействительными двух контрактов, заключенных между художником и музеем современного искусства PERMM", - сообщили в ведомстве.

По данным прокуратуры, в ходе проверки был выявлен конфликт интересов в действиях бывшего руководителя музея при заключении контрактов, поскольку выяснилось, что с исполнителем этих контрактов директора связывали близкие отношения. Он ранее состоял в браке с Наилей Аллахвердиевой, которая на момент заключения контрактов была директором музея, у них есть совместные дети.

В мае 2025 года Ленинский районный суд Перми удовлетворил требования прокуратуры о признании недействительными контрактов между Арсением Сергеевым и музеем PERMM на сумму 318 тыс. рублей. Решением суда Сергеев должен вернуть в бюджет эту сумму. Позднее Пермский краевой суд отменил это решение, однако кассационная инстанция оставила решение Ленинского районного суда Перми в силе. Отмечается, что прокуратура Прикамья проконтролирует исполнение судебного решения.

Наиля Аллахвердиева написала заявление на увольнение по собственному желанию с поста директора музея PERMM в декабре 2024 года. Исполняющим обязанности директора учреждения был назначен заведующий отделом маркетинга и рекламы Станислав Павлов.

Государственный музей современного искусства PERMM был создан в Перми в 2009 году усилиями сенатора Сергея Гордеева, администрации Пермского края и московского галериста Марата Гельмана (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) как продолжение и развитие выставки "Русское бедное". На сегодняшний день PERMM является ведущим государственным музеем современного искусства за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Он представляет актуальное российское искусство XX-XXI веков. В нем проходят выставки российских современных художников, а также масштабные международные проекты. Коллекция музея основана на работах, объединенных темой "Русское бедное". Сегодня коллекция музея насчитывает около 1,5 тыс. единиц хранения.