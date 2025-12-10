Сенатор Мурог призвал развивать ИИ в медицине, образовании и госуправлении

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Искусственный интеллект (ИИ) в первую очередь необходимо развивать в образовании, медицине и управлении государственными процессами, он должен помогать достижению устойчивого развития общества. Таким мнением поделился с ТАСС сенатор Игорь Мурог по итогам конференции Молодежного образовательного альянса БРИКС в области ИИ.

"Искусственный интеллект должен в первую очередь развиваться в сферах, где он способен приносить общественно значимую пользу - это образование, медицина и управление государственными процессами. В учебной системе технологии ИИ помогают строить индивидуальные образовательные маршруты, поддерживать преподавателей аналитикой и рекомендациями, развивать у студентов навыки цифрового мышления", - сказал Мурог, отметив, что ИИ - это не альтернатива учителю, а мощное средство для модернизации образовательного процесса и раскрытия потенциала каждого обучающегося.

Кроме того, по словам сенатора, не менее важно внедрять ИИ в управление городами и социальной инфраструктурой. Такие решения оптимизируют транспорт, энергетику, систему услуг для граждан и позволяют принимать более точные управленческие решения. "В совокупности это формирует ответственное и устойчивое развитие общества", - добавил собеседник агентства.

В конференции, которая состоялась на площадке Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы, приняли участие представители более 50 школ и 20 вузов. По словам сенатора, уже в 2026 году Альянс БРИКС в сфере ИИ планирует запустить конкретные проекты: образовательные программы, конкурс проектов в сфере ИИ и культурно-образовательные поездки для школьников и студентов. "Международные инициативы, подобные Альянсу БРИКС в сфере искусственного интеллекта, дают молодежи возможность не только осваивать технологии, но и реализовывать совместные проекты, которые будут определять будущее глобального научного и технологического сотрудничества", - отметил Мурог.