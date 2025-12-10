Столичная "Система-112" приняла более 6,8 млн вызовов с начала года

Процесс приема и обработки поступающих сообщений полностью автоматизирован

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Свыше 6,8 млн вызовов приняла столичная "Система-112" в 2025 году, что практически соответствует показателю 2024 года. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Система-112" является одной из самых эффективных городских структур, ее слаженная работа очень важна для полноценного функционирования столицы. Она востребована жителями, с начала этого года операторы приняли свыше 6,8 млн вызовов, из них 3,3 млн потребовали оповещения экстренных служб, остальные звонки носили справочно-консультационный характер", - сказал Бирюков.

Он уточнил, что каждый день на дежурство выходят до 125 специалистов, процесс приема и обработки поступающих сообщений полностью автоматизирован.

"Оператор менее чем за 1,5 минуты выясняет суть обращения, проводит консультацию, если необходимо, направляет на место городские и экстренные службы. Обратиться за помощью можно не только позвонив на номер "112", но и отправив на него смс-сообщение, что удобно для людей с нарушениями слуха и речи", - добавил заммэра.

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что столичная "Система-112" осуществляет информационное взаимодействие с более чем 200 экстренными и аварийными службами Москвы, аналогичными системами Московской и Калужской областей. К ней подключены все операторы связи, их абоненты могут звонить на номер "112" с мобильных телефонов напрямую, без прослушивания голосового автоответчика, и отправлять смс-сообщения. Кроме того, операторы обрабатывают сигналы от системы "ЭРА-ГЛОНАСС", техническое решение позволяет им разговаривать с людьми, находящимися в салоне автомобиля.