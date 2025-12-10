В Берлине возложили цветы в память о подвиге советского солдата Масалова

Николай Масалов в 1945 году спас трехлетнюю немецкую девочку из-под обстрела во время уличных боев при штурме города

БЕРЛИН, 10 декабря. /ТАСС/. Торжественная церемония возложения цветов к мемориальной доске в память о подвиге советского солдата Николая Ивановича Масалова состоялась на Потсдамском мосту в Берлине. 30 апреля 1945 года во время уличных боев при штурме Берлина Масалов, рискуя собственной жизнью, спас из-под обстрела немецкую девочку.

В мероприятии приняли участие сотрудники посольства России в Германии, представители немецкой общественности, учащиеся общеобразовательной школы при посольстве РФ в ФРГ, а также неравнодушные граждане Германии, передает корреспондент ТАСС. Церемония была приурочена ко дню рождения советского сержанта Масалова. Присутствующие возложили цветы к мемориальной доске, установленной на Потсдамском мосту, почтив память Масалова и вспомнив о его героическом поступке.

Николай Масалов стал известен после героического спасения из-под обстрела во время уличных боев при штурме Берлина 30 апреля 1945 года трехлетней немецкой девочки. В центральной части столицы Германии к югу от парка Тиргартен путь наступавшим советским войскам преграждал Ландвер-канал, по которому проходила полоса немецкой обороны. Во время ожидания артиллерийской подготовки, предварявшей атаку советских частей, Масалов, услышав детский плач, переполз через простреливаемый мост на противоположную сторону канала и спас трехлетнюю девочку, вынеся ее из зоны обстрела. Последующая судьба девочки осталась неизвестной.

Сам Масалов не считал свой подвиг каким-то особенным поступком, не любил его вспоминать, а если и рассказывал о нем, то был немногословен: "Я - русский солдат. На моем месте так поступил бы каждый".

Увековечивание подвига Масалова

Свидетелем поступка Масалова был командующий 8-й гвардейской армией, маршал Василий Чуйков. Он предложил скульптору Евгению Вучетичу использовать данный сюжет, когда в 1946 году возникла идея установки в Берлине монумента в честь избавления Германии от нацизма. В результате подвиг Масалова увековечен в монументе "Воин-освободитель", установленном в берлинском Трептов-парке.

Памятник представляет собой 12-метровую фигуру солдата, отлитую из бронзы. В одной руке у него опущенный меч, разрубивший нацистскую свастику, другой рукой воин прижимает к груди спасенную немецкую девочку. При создании памятника прототипом для облика солдата был выбран 20-летний рядовой Иван Одарченко. Для облика спасенного ребенка - трехлетняя дочь военного коменданта советского сектора Берлина генерал-майора Александра Котикова - Светлана.

Монумент "Воин-освободитель" стал одним из самых известных в мире памятников советским солдатам, павшим во Вторую мировую войну, а также символом победы советского народа в Великой Отечественной войне и освобождения народов Европы от нацизма.

В память о Масалове

О героическом поступке Масалова снят документальный фильм "Человек из легенды". В 1978 году в центре поселка Тяжинский был установлен памятник погибшим в годы войны кузбассовцам - уменьшенная копия берлинского "Воина-освободителя". Именем Николая Масалова названа центральная библиотека Тяжинского района.