Загранпаспорт могут начать оформлять ускоренно за отдельную плату

Международный опыт показывает эффективность подобной системы, подчеркнули депутаты от фракции "Новые люди"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков, Владимир Плякин и Амир Хамитов направили письмо министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с предложением ввести ускоренный режим оформления загранпаспортов на платной основе. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Депутаты отметили, что оформление загранпаспорта остается одной из самых востребованных и в то же время длительных государственных услуг. При этом, по словам парламентариев, возможность ускоренной выдачи документа ограничена лишь узким перечнем экстренных обстоятельств, таких как необходимость срочного лечения или тяжелая болезнь родственника. Однако в жизни граждан регулярно возникают ситуации, не подпадающие под эти критерии, но требующие оперативного получения паспорта: срочная командировка, "горящая" путевка или обнаруженная в последний момент ошибка в сроке действия документа, считают депутаты. По их мнению, в отсутствие легального механизма ускорения граждане обращаются к "серому" рынку посредников.

"Мы считаем необходимым легализовать эту практику и превратить ее в прозрачную государственную услугу. Международный опыт показывает эффективность системы, при которой гражданин может официально доплатить за ускоренное оформление паспорта. Аналогичный прецедент уже существует и в российском законодательстве: налоговый кодекс предусматривает повышенную пошлину за ускоренную регистрацию прав на недвижимость. Предлагаем рассмотреть возможность введения официальной платной опции ускоренного оформления заграничного паспорта", - указано в тексте письма.

Авторы запроса считают, что такая опция позволит "вывести значительные финансовые потоки из тени в бюджет и удовлетворить объективный спрос граждан".